Samsung Galaxy S III Mini: piccolo è bello

Samsung si è resa conto di averla fatta davvero grossa, questa volta. No, non si tratta di un'ennesima puntata della saga che vede il costruttore coreano opposto alla arcirivale Apple, ma solamente dell'ufficializzazione di quel Galaxy S III Mini di cui avevamo dato notizia alcuni giorni fa.

La casa di Seoul non intende concedere al competitor a stelle e strisce alcun vantaggio e, dopo aver introdotto il suo smartphone di fascia alta, sta per rilasciarne una versione in formato ridotto, caratterizzata da un display da 4 pollici, esattamente le stesse dimensioni di iPhone 5.

L'annuncio era in realtà già nell'aria da qualche tempo, ma l'ufficializzazione è arrivata solamente ieri, per bocca del capo della divisione mobile di Samsung, JK Shin, che ha affermato come il dispositivo verrà lanciato nella giornata di domani, 11 Ottobre, nell'ambito di un evento che si terrà a Francoforte, in Germania.

Quello che da un lato può essere letto come un “marcamento a uomo” di Samsung sulla propria rivale più accreditata, rappresenta forse ed anche un passo indietro nella corsa quasi sfrenata all'aumento di dimensione degli schermi degli smartphone che, con il Galaxy S III, era arrivata a 4,8 pollici.

Dopo la casa della mela, anche il brand coreano sembra aver identificato nell'intorno dei 4 pollici la misura ideale e forse la pubblicità di iPhone 5 che illustra come con un display di quelle dimensioni sia possibile raggiungerne ogni angolo con il pollice, è più veritiera di quanto si pensi e va al di là delle semplici affermazioni pro-marketing.

Prezzo e dimensioni esatte del nuovo Galaxy S III mini verranno svelate solamente domani, mentre per il momento parrebbe esclusa l'opzione che il nuovo arrivato possa sostituire l'S III “liscio”.

Gli addetti ai lavori ma non solo a questo punto si stanno interrogando su quello che potrà essere il form-factor dell'S IV, un progetto secondo alcuni già in stadio molto avanzato, ma questa è una storia che vi racconteremo tra qualche tempo. :)