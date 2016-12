iPad va al McDonald

Categoria: News Data pubblicazione Scritto da Gianluca Salina

Fast-food. Come dice il nome stesso, una formula di ristorazione, anche se sarebbe meglio definirla di "intrattenimento alimentare", che si basa sulla rapidità, tralasciando tutte le polemiche che da sempre questo tipo di locali si portano dietro.

Ma è proprio la più importante catena al mondo di questo tipo che prova a sparigliare le carte, almeno in linea teorica, utilizzando, ironia della sorte, un dispositivo realizzato da Apple, la stessa casa che ha creato il Mac la cui radice quasi uguale (Mc) sta alla base dell'offerta di McDonald's.

Nel fast-food di Virginia Beach sarà infatti possibile utilizzare i tablet iPad durante la permanenza nel locale, dal momento che i tablet made in Cupertino saranno a disposizione di ogni tavolo, montati su appositi bracci.

L'idea è venuta al titolare del McDonald's della più importante località balneare della Virginia, idea che ha esposto alla annuale convention della catena che si è tenuto in Florida.

In questo modo gli avventori potranno sfruttare, tramite iPad, la connessione Internet gratuita già da anni messa a disposizione e, c'è da giurarci, i tempi di permanenza in quel McDonald's aumenteranno, e con essi gli introiti per il gestore, dal momento che più tempo le persone si fermano, più aumenta la possibilità che queste consumino. Manca solo un prodotto ad hoc che suggelli il tutto; un nome? McPad, ovviamente! :)