HTC Nexus One+, uno smartphone spaziale

In questi giorni è stato possibile assistere live all'attracco della capsula spaziale SpaceX Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale, ma nel prossimo futuro dall'ISS si potrà probabilmente anche vedere il passaggio di un satellite con a bordo un ospite decisamente particolare: uno smartphone.

Il nuovo ONE+ della serie Nexus di HTC sarà infatti protagonista di una missione nello spazio che fa parte del progetto PhoneSat, analogamente a quanto già effettuato dal suo predecessore, mandato in orbita nel 2010.

La finalità del progetto è quella di realizzare satelliti di ridotte dimensioni e costi, con la gestione del tutto che è direttamente seguita dalla NASA, anch'essa forse alla ricerca di una strada per limitare il più possibile le spese.

Con una potenza elaborativa stimata in oltre cento volte il resto dell'elettronica impiegata in un moderno satellite, il nuovo Nexus One+ dispone di tutta una serie di strumenti che sono estremamente utili a certe applicazioni, come ad esempio un modulo GPS, operatività su frequenze multibanda, giroscopio, accelerometro e foto-videocamera integrata.

L'unica perplessità che verrebbe in mente riguarda il livello di accuratezza degli strumenti inseriti in uno smartphone, pensando al fatto che quelli originariamente installati nelle apparecchiatura aerospaziali rispondono solitamente a requisiti differenti (di tipo militare) per quanto riguarda robustezza ed affidabilità.

Non resta pertanto che augurare in bocca al lupo al device di HTC, con l'augurio che non si debba mai trovare “Lost in space” per non compromettere la nomea dell'azienda taiwanese, che nell'arco di poco più di un decennio, è divenuta un top player del settore delle telefonia cellulare.