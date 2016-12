Air Gesture: con la sola imposizione delle mani

Categoria: News Data pubblicazione Scritto da Gianluca Salina

La tecnologia touchscreen, diffusasi tra l'utenza di massa principalmente grazie agli smartphone, è poi stata applicata ad altre tipologie di dispositivi, tra cui i sistemi di intrattenimento di bordo delle auto ed i navigatori satellitari.

Uno degli ultimi esempi in ordine di tempo di queste applicazioni è Air Gesture, un'interfaccia utente che Pioneer ha integrato nel più recente modello del proprio navigatore Raku, mostrato al Ceatec di Chiba, in Giappone, la settimana scorsa.

Come suggerisce il nome, il sistema sfrutta, oltre che uno schermo tattile, la capacità di leggere i gesti della mano, le gesture, per navigare i menù del dispositivo ed operare le scelte delle varie opzioni, nel caso queste fossero già preimpostate, senza dover premere alcun pulsante.

E' infatti sufficiente scorrere la mano sul display da destra verso sinistra per cambiare il brano musicale attualmente in riproduzione, grazie al movimento rilevato tra due dispositivi ad infrarossi, una soluzione applicata da Pioneer sia sui device embedded della serie che su quelli portatili.

Rilasciati a partire dalla metà di Ottobre, i dispositivi costituiscono un nuovo passo in avanti in questo campo anche se, vista la criticità dell'applicazione, la quale ha a che fare con la sicurezza degli occupanti il veicolo, sarebbe forse auspicabile anche una spinta che riguardasse le tecnologie di riconoscimento vocale, perché sfiorare uno schermo può essere più rapido e quindi distogliere lo sguardo dalla strada per un periodo di tempo minore che il premere un pulsante, ma il “parlare con l'apparato" lo sarebbe certamente di più.